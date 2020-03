Od danes prepoved zbiranja in gibanja na javnih površinah

Ljubljana, 20. marca - Z današnjim dnem je zaradi omejevanja širjenja novega koronavirusa prepovedano zbiranje in gibanje na javnih površinah. Vladni odlok sicer predvideva nekaj izjem, med njimi so dostop do službe, lekarn in bolnišnic ter do najbližje trgovine z živili. Slovenija medtem čaka na 1,5 milijona zaščitnih mask, ki naj bi jih dobavili do konca tedna.