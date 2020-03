Začasno ustavljen razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu

Ljubljana, 19. marca - Postopek izvedbe razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2020-2021 je zaradi vladnih ukrepov proti novemu koronavirusu in napovedi spremembe proračuna začasno ustavljen, so danes zapisali na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.