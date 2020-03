Do preklica prepovedano gibanje in zbiranje na javnih površinah, dovoljene izjeme

Ljubljana, 19. marca - Vlada je za zajezitev epidemije koronavirusa do nadaljnjega prepovedala gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter prepovedala dostop na javna mesta in površine. Odlok predvideva tudi izjeme. Ne velja za posamezne dejavnosti, posameznikom dovoljuje denimo dostop do lekarn in trgovin, izjema so tudi ožji družinski člani.