Za nadomestitev uporabljenih blagovnih rezerv na voljo deset milijonov evrov

Ljubljana, 19. marca - Vlada je na današnji seji Zavodu za blagovne rezerve iz proračunske rezerve razporedila sredstva v višini deset milijonov evrov za nadomestitev uporabljenega blaga iz blagovnih rezerv. Sredstva se bodo porabila za nakup novih zalog zaščitnih sredstev, ki so namenjena obvladovanju in zajezitvi epidemije novega koronavirusa, so sporočili z vlade.