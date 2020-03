Koronavirus odkrili tudi pri delavcu Amazona

New York, 19. marca - Tehnološki velikan Amazon je sporočil, da so pri delavcu v skladišču v newyorškem Queensu odkrili okužbo z novim koronavirusom, zaradi česar so celoten objekt začasno zaprli. To je prvi primer okužbe v skladišču Amazona, od katerega so Američani vse bolj odvisni za dostavo hrane in drugih potrebščin.