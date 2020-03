Evropske borze navzgor, nafta dražja, evro izgubil

London/Frankfurt/Pariz, 19. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, potem ko so Evropska centralna banka (ECB) in druge centralne banke napovedale nove obsežne ukrepe za boj proti učinkom pandemije koronavirusa. Nafta se krepko draži, tečaj evra glede na dolar pa izgublja in je pod 1,06 dolarja.