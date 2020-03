Zadržanju rokov v sodnih in upravnih zadevah se obeta podpora DZ

Ljubljana, 19. marca - Parlamentarna razprava o predlogu zakona, ki zaradi epidemije novega koronavirusa začasno ustavlja tek rokov v sodnih in upravnih zadevah ter prekinja postopke pozivov na prestajanje zaporne kazni, je pokazala, da predlog uživa zadostno podporo. Poslanci namreč večinsko menijo, da so ukrepi v trenutnih razmerah smiselni in potrebni.