V reševanje krize zaradi koronavirusa se vključuje tudi ljubljanska univerza

Ljubljana, 19. marca - Ljubljanska univerza zaradi epidemije koronavirusa skuša procese dela ohranjati v teku, kolikor se le da in v največjem možnem obsegu skrbi za dobrobit družbe. V pomoč državljanom so priskočile številne članice, najbolj izpostavljeni sta medicinska in zdravstvena fakulteta. Samo v klicnem centru dela 70 njihovih študentov, so sporočili z univerze.