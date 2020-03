Šefi policij Slovenije in sosednjih držav o nemotenem prevozu nujnega blaga

Ljubljana, 19. marca - Generalni direktorji policij in vodje mejnih služb Avstrije, Madžarske, Italije, Hrvaške, Srbije in Slovenije so na današnji videokonferenci poudarili pomen zagotavljanja neprekinjenega pretoka blaga v regiji in oskrbe državljanov z osnovnim blagom. Soglašali so, da je treba prevozu medicinske opreme in blaga zagotoviti prednostni prehod čez mejo.