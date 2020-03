V UKC Ljubljana hospitaliziranih 21 okuženih, peterica ostaja na intenzivni terapiji

Ljubljana, 19. marca - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je trenutno hospitaliziranih 21 ljudi, okuženih z novim koronavirusom, od tega jih pet ostaja na intenzivni terapiji, so sporočili iz največje bolnišnice v državi. Kot so dodali, jih 13 zdravijo prek telemedicine in več kot 80 s pomočjo telefonskih klicev.