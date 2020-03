V Podravju še ne vedo, kdaj bodo dobili zaščitno opremo

Maribor/Ptuj, 19. marca - V Podravju, kjer so po uradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje doslej našteli 29 primerov okužbe z novim koronavirusom, še vedno čakajo dobavo najnujnejše zaščitne opreme. Občinam so razdelili, kar so še imeli, a to nikakor ne zadošča potrebam, sporočajo iz Maribora in Ptuja.