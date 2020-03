Logar imel videokonferenco s kolegi iz sosednjih držav

Ljubljana, 19. marca - Zunanji minister Anže Logar je danes opravil videokonferenčni pogovor z ministri za zunanje zadeve sosednjih držav, Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske, so sporočili z MZZ. Namen pogovora je bilo usklajevanje aktivnosti za omejevanje epidemije covida-19, so pojasnili.