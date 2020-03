V Sloveniji doslej potrjenih 319 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 19. marca - V Sloveniji je bilo do 14. ure potrjenih 319 okužb z novim koronavirusom, medtem ko so opravili 9860 testiranj, so objavili na spletni strani ministrstva za zdravje. V bolnišnicah je po navedbah vodje strokovne skupine za podporo vladnemu kriznemu štabu za zajezitev in obvladovanje epidemije, Bojane Beović okoli 40 bolnikov s covidom-19.