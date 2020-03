Slovenci se vračajo iz Maroka, Češke in Srbije

Ljubljana, 19. marca - Več Slovencev se danes vrača iz Maroka, Češke in Srbije, kjer so obtičali zaradi zapor meja in letalskega prometa zaradi pandemije koronavirusa. Iz Prage je že zjutraj odpeljal avtobus, pred kratkim je eden krenil tudi proti Beogradu, skupina Slovencev pa iz Marakeša leti proti Budimpešti, so za STA povedali na zunanjem ministrstvu.