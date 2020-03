Celjska bolnišnica se pripravlja na morebitni sprejem bolnikov s covidom-19

Celje, 19. marca - Tudi celjska bolnišnica se pripravlja na morebitni sprejem bolnikov, ki so okuženi z novim koronavirusom. V ta namen bo bolnišnica v petek uvedla spremenjeno organizacijo dela na področju nujne medicinske pomoči. Iz skladišča Civilne zaščite v Celju so danes v bolnišnico pripeljali 42 postelj, zaloge zaščitne opreme pa so zelo omejene.