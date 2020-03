Avstrija tudi na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvaja zdravstveni nadzor

Dunaj, 19. marca - Avstrija bo s petkom tudi na meji s Slovenijo in Madžarsko uvedla zdravstveni nadzor potnikov za preprečevanje širjenja koronavirusa, tako kot ga je na mejah z Italijo, Švico, Nemčijo in Lihtenštajnom. Preverjanje zdravstvenega stanja ljudi bo tako izvajala na vseh mejah, razen s Češko in Slovaško. Ukrep bo veljal najmanj do 7. aprila.