Matura in nacionalno preverjanje znanja za zdaj predvidena v postavljenih rokih

Ljubljana, 19. marca - V dneh, ko pouk ob zaprtju šol zaradi epidemije koronavirusa poteka na daljavo, se počasi približujeta nacionalno preverjanje znanja (NPZ) in matura. Na Državnem izpitnem centru so glede predvidenih rokov optimistični in jih ne prestavljajo. Da izvajanje NPZ za vsako ceno ni dobra rešitev pa so prepričani v združenju ravnateljev osnovnih šol.