V Izoli se druženje seli na obrobje mesta

Izola/Koper, 19. marca - Z rednimi obhodi občinskih redarjev in tudi policije so v Izoli dosegli, da se ljudje ne zbirajo več na igriščih in rekreacijskih površinah v mestu. Zato pa pristojni opažajo, da se zlasti mladi selijo na obrobje in tam še naprej družijo. V Komunali Izola bodo tako danes preverili tudi fitnese na odprtem ob kolesarski poti Parenzani.