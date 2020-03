Različne organizacije v skupnem pozivu DZ za interventno pomoč društvom in zavodom

Ljubljana, 19. marca - Center nevladnih organizacij je skupaj z Olimpijskim komitejem, Rdečim križem, Zvezo prijateljev mladine, Planinsko zvezo in Nacionalnim forumom humanitarnih organizacij v DZ poslal predlog razširitve zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Predlagajo, da bi bili do povračil upravičeni tudi društva, zavodi in ustanove.