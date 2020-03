Hrvaški sabor sprejel sveženj pomoči gospodarstvu v času epidemije

Zagreb, 19. marca - V hrvaškem parlamentu so danes sprejeli sveženj zakonskih sprememb, s katerimi nameravajo predvsem ohraniti delovna mesta in likvidnost podjetij, ki so ali se bodo znašla v težavah zaradi epidemije novega koronavirusa. Hrvaški premier Andrej Plenković je dejal, da gre za več kot 30 milijard kun (štiri milijarde evrov) pomoči.