OZS poziva k ustanovitvi kriznega sklada za pomoč malemu gospodarstvu

Ljubljana, 19. marca - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) poziva državo, naj čim prej pomiri obrtnike in podjetnike in jim predstavi bistveno bolj celovite ukrepe, kot so trenutne rešitve interventnih zakonov. Predlagajo ustanovitev kriznega sklada, iz katerega se bo črpalo sredstva za pomoč prizadetim v krizi, tudi malemu gospodarstvu.