Portal Bolha v času epidemije s tržnico za naročanje pridelkov na dom

Ljubljana, 19. marca - Oglasni spletni portal Bolha.com je vzpostavil tržnico, prek katere se lahko prebivalci povežejo s pridelovalci lokalne hrane in sveža živila naročijo na dom. S tem želijo pomagati tako gospodarstvu kot prebivalcem v času epidemije koronavirusa, ko so odsvetovani bližnji stiki, so danes sporočili iz družbe.