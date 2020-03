Največ novo odkritih primerov okužb z novim koronavirusom v Šmarju pri Jelšah

STA objavlja prikaz števila potrjenih okuženih po občinah glede na stalno prebivališče okuženih, in sicer na novo potrjenih okužb v zadnjem dnevu in skupno stanje danes ob 10. uri.

občina novo skupaj -------------------------------------- LJUBLJANA 3 74 ŠMARJE PRI JELŠAH 9 31 METLIKA 3 24 ROGAŠKA SLATINA 8 DOMŽALE 7 MARIBOR 1 7 NOVO MESTO 6 PIVKA 6 SLOVENJ GRADEC 1 6 SEMIČ 6 ŽIROVNICA 6 VELIKE LAŠČE 5 TREBNJE 5 SLOVENSKA BISTRICA 1 5 POSTOJNA 1 5 ŠMARJEŠKE TOPLICE 4 HORJUL 4 KRANJ 4 RIBNICA 3 RAVNE NA KOROŠKEM 3 PIRAN 3 KAMNIK 1 3 IZOLA 3 ČRNOMELJ 3 GORJE 1 2 HAJDINA 2 KIDRIČEVO 1 2 LENART 2 LENDAVA 2 LITIJA 2 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 2 MORAVČE 2 MURSKA SOBOTA 1 2 RADOVLJICA 2 PTUJ 2 ŠENTJUR 2 ŠKOFJA LOKA 2 TOLMIN 2 VERŽEJ 2 2 VODICE 2 ŽETALE 1 2 BELTINCI 1 BLED 1 1 BOHINJ 1 BREZOVICA 1 1 BREŽICE 1 CELJE 1 ČRNA NA KOROŠKEM 1 DOL PRI LJUBLJANI 1 DOLENJSKE TOPLICE 1 DRAVOGRAD 1 DUPLEK 1 GROSUPLJE 1 HOČE - SLIVNICA 1 ILIRSKA BISTRICA 1 IVANČNA GORICA 1 1 JESENICE 1 KOBILJE 1 KOČEVJE 1 KOMENDA 1 KOPER 1 KOZJE 1 1 KUNGOTA 1 LJUTOMER 1 LOGATEC 1 LOVRENC NA POHORJU 1 LUKOVICA 1 MIRNA 1 1 MOZIRJE 1 NAZARJE 1 NOVA GORICA 1 PESNICA 1 PODČETRTEK 1 PODVELKA 1 1 PREDDVOR 1 PREVALJE 1 1 SEŽANA 1 ŠEMPETER - VRTOJBA 1 ŠMARTNO PRI LITIJI 1 ŠOŠTANJ 1 TIŠINA 1 TRZIN 1 VITANJE 1 VOJNIK 1 VRHNIKA 1 ŽALEC 1 ŽUŽEMBERK 1 *tujina 6 -------------------------------------- skupaj 33 317* *Podatki v tabeli so do 10. ure; do 14 ure je bilo sicer potrjenih 319 okužb z novim koronavirusom ob izvedenih 9860 testih. **Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja se lahko posamezni podatki spremenijo.

Vir: NIJZ