V šmarskem domu upokojencev okuženi že trije zaposleni in šest varovancev

Šmarje pri Jelšah, 19. marca - V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah se je okužba z novim koronavirusom, potem ko so v sredo potrdili prvi primer pri eni od zaposlenih, do danes razširila že na tri zaposlene in šest stanovalcev. Kot je sporočila direktorica doma Gordana Drimel, imajo še trije stanovalci povišano telesno temperaturo in tudi zanje predvidevajo, da so okuženi.