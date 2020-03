V skladišče civilne zaščite dopoldne prispelo pol milijona zaščitnih mask

Ljubljana, 19. marca - V skladišče civilne zaščite v Rojah so dopoldne dostavili 400.000 troslojnih zaščitnih mask dobavitelja Sanolabor, zanje pa odšteli 250.000 evrov, je povedal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Že zjutraj so Slovenske železnice v skladišče dostavile približno 100.000 mask, tako da so najnujnejše potrebe v tem trenutku pokrite, je dejal.