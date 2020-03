V Kranju nedostojno vedenje občana do zdravstvenih delavcev

Kranj, 19. marca - Kranjski policisti so obravnavali prijavo nedostojnega vedenja občana do zdravstvenih delavcev. Moški ni kazal tipičnih znakov okužbe, zahteval pa je, da ga testirajo na koronavirus. Po negodovanju je kraj zapustil, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj in spomnili na pravilni protokol ravnanja za občane.