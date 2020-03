Mariborski krvodajalci do nadaljnjega na začasno lokacijo

Maribor, 19. marca - V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so zaradi zagotavljanja varnosti odvzem krvi krvodajalcem preselili na začasno zunanjo lokacijo na Srednji zdravstveni šoli. Kot so ob tem dodali, bodo krvodajalce vabili preko SMS sporočil, v katerih jih bodo prosili za povratni klic za dogovor o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje.