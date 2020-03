V Kočevju starejšim pomagajo prostovoljci

Kočevje, 19. marca - V Kočevju so v podporo oskrbi starejših in rizičnih skupin oz. za dostavo njihovih nujnih življenjskih potrebščin s sodelovanjem različnih ustanov in podjetij te dni vzpostavili prostovoljsko mrežo. Za zdaj jo sestavljajo zaposleni na občinski upravi, kočevski Rdeči križ pa je hkrati organiziral mrežo prostovoljcev za primer poslabšanja stanja.