Zaposlena v zreškem Mercatorju ni okužena z novim koronavirusom

Zreče, 19. marca - Zreška poslovalnica Mercatorja bo danes ponovno odprta, saj je test pri zaposleni v administraciji pokazal, da ta ni okužena z novim koronavirusom, so za STA sporočili iz omenjene trgovske družbe. Kot so dodali, so vsi ukrepi preklicani, zato se bodo zaposleni lahko vrnili na delo.