Telefonska številka za nujno svetovanje nosečnicam in ženskam z ginekološkimi težavami

Ljubljana, 19. marca - Na ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so vzpostavili nujno telefonsko številko 01 522 93 93 za nosečnice in ženske z ginekološkimi težavami, na kateri se bodo lahko posvetovale z zdravnikom specialistom ginekologije in porodništva, ki jih bo po potrebi usmeril v nadaljnjo obravnavo, so sporočili iz UKC.