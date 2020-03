Vlada na cestnih povezavah z Italijo vzpostavila štiri kontrolne točke

Ljubljana, 18. marca - Vlada je med drugim izdala odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo iz Italije zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijo se vzpostavijo štiri kontrolne točke. Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure, so sporočili po dopisni seji.