Regije ukrepajo: V domovih starejših Dolenjske, Bele krajine in Posavja zaščitne opreme le za sproti

Črnomelj/Metlika/Novo mesto/Trebnje/Brežice, 18. marca - V domovih za starejše na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju imajo zaščitne opreme oz. zaščitnih mask le za sprotno delovanje, dodatno so naročili in jo pričakujejo do konca tedna. Povsod se ravnajo po navodilih za zajezitev okuženosti s koronavirusom, obiske svojcev in drugih obiskovalcev so prepovedali. Okužene so doslej odkrili le v Metliki.