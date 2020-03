V Zrečah zaradi suma na okužbo zaprli Mercatorjevo trgovino

Zreče, 18. marca - Popoldne so v Zrečah zaradi suma na okužbo z novim koronavirusom ene od zaposlenih zaprli tamkajšnjo Mercatorjevo poslovalnico. Enota nujne medicinske pomoči iz Slovenskih Konjic je okoli 14. ure odšla na intervencijo po klicu zaradi bolečin v prsnem košu, ki jih je spremljala rahlo povišana telesna temperatura in kašelj, so sporočili z občine.