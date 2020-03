Predsednik Ifa v luči koronavirusa pozval k obsežnemu paketu pomoči

München, 18. marca - Prvi mož Ifa Clemens Fuest je zaradi škode, ki jo gospodarstvu povzroča širjenje novega koronavirusa, pozval k obsežnemu in drastičnemu paketu ukrepov pomoči. "Moramo preprečiti, da bi gospodarstvo zdrsnilo v spiralo, ki bi privedla do zapiranja podjetij, izgube delovnih mest in panike v finančnem sektorju," je poudaril.