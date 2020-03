Delavcem, ki zaradi prekinjenega javnega prometa ne morejo delati, polovična plača

Ljubljana, 19. marca - S ponedeljkom je po vladnem odloku, katerega cilj je zajeziti širjenje novega koronavirusa, obstal tudi javni železniški in avtobusni promet. To marsikateremu delavcu povzroča velike težave, nekateri zato celo ne morejo priti na delo. Če so izpolnjeni vsi pogoji, so upravičeni do 50-odstotnega nadomestila plače.