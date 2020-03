Zunanjemu ministrstvu se je registriralo več kot 650 Slovencev v tujini

Ljubljana, 18. marca - Pozivu zunanjega ministrstva, naj se jim Slovenci v tujini javijo in registrirajo, je sledilo več kot 650 posameznikov, so danes za STA povedali na MZZ. Skoraj polovica jih je v državah Evropske unije, skoraj tretjina pa v državah Bližnjega vzhoda, Azije in Rusije.