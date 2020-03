Telekom, Telemach in A1 skupaj za nemoteno delovanje storitev

Ljubljana, 18. marca - Operaterji Telekom Slovenije, Telemach in A1 se trudijo zagotavljati nemoteno delovanje storitev tudi ob izjemno povečanih obremenitvah omrežij. Kot so zapisali v skupni izjavi, se je v zadnjem obdobju zaradi povečanega obsega dela in šolanja na daljavo uporaba komunikacijskih storitev izjemno povečala.