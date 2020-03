SBI TOP ob negotovosti vlagateljev iz dneva v dan niha

Ljubljana, 18. marca - Med vlagatelji na Ljubljanski borzi je opaziti vse več negotovosti. Indeks SBI TOP, ki je v ponedeljek močno padel in v torek nadoknadil del izgub, se je danes spet znižal. Izgubil je 1,83 odstotka vrednosti in se oblikoval pri 724,65 točke. Pocenile so se praktično vse pomembnejše delnice, sklenjenih pa je bilo za skupaj 2,7 milijona evrov poslov.