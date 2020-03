Regije ukrepajo: Soboška bolnišnica uvaja dodatne ukrepe za več okuženih

Murska Sobota, 18. marca - Soboška bolnišnica za morebitni sprejem večjega števila okuženih z novim koronavirusom uvaja dodatne ukrepe. Med drugim so oblikovali enoto covid-19, ki bo skrbela samo za bolnike z virusom sars-cov-2. Do danes so v bolnišnici testirali 62 ljudi, vsi so bili negativni.