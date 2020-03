V farmacevtski verigi skrb za nemoteno oskrbo trga

Ljubljana, 18. marca - V obeh farmacevtskih družbah v Sloveniji, novomeški Krki in ljubljanskemu Leku, se trudijo, da proizvodnja in oskrba trga tečeta nemoteno. Isto so zatrdili v Salusu, ki je pomemben člen v verigi dobave zdravil in drugih medicinskih izdelkov bolnišnicam, zdravstvenim zavodom, lekarnam in posameznikom.