V mariborskem zdravstvenem domu brez dodatnih okužb

Maribor, 18. marca - Odvzeti brisi vseh zaposlenih, ki so bili v stiku z okuženo zaposleno v zdravstvenih postajah Gosposvetska in Kamnica, so negativni, so danes sporočili iz mariborskega zdravstvenega doma. Negativni rezultat so pokazala tudi testiranja med mariborskimi gasilci, ki so bili v stiku z okuženim z novim koronavirusom.