Vlada s predlogom zakona podjetjem omogoča odlog plačila posojil

Ljubljana, 18. marca - Vlada je sprejela predlog zakona o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev, po katerem bodo banke in hranilnice za obdobje 12 mesecev lahko odložile plačila posojil gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom in kmetom. Tistim, ki jim je bilo z odlokom onemogočeno poslovanje, morajo banke to obvezno odobriti.