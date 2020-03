Ljubljana, 18. marca - Do 14. ure so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 286 osebah, opravljenih pa je bilo 8730 testiranj, so za STA povedali na ministrstvu za zdravje. Največ prijavljenih primerov je v starostni skupini med 30 in 49 let, kaže objavljena tabela.