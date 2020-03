V Slovenskih goricah drobnico februarja pokončal volk

Ljubljana, 18. marca - Na področju naselja Kušernik, ki sodi v lovišče Lovske družine Pernica, se je v noči med 1. in 2. februarjem zgodil pokol 10 ovac. Iz Lovske zveze Slovenije so danes sporočili, da je šlo za napad volka. Rejce drobnice v Slovenskih goricah opozarjajo, naj primerno zaščitijo svoje živali in jih ponoči zapirajo v hleve.