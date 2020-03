Regije ukrepajo: S koronavirusom okužen zaposleni na Občini Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica/Postojna, 18. marca - Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so zabeležili tudi v Ilirski Bistrici. V torek zvečer je bil župan Emil Rojc obveščen, da je zbolel eden od zaposlenih v občinski upravi. Kot je župan še povedal za STA, so zaposleni na Občini Ilirska Bistrica zato danes ostali doma, občane pa so pozvali, naj do nadaljnjega ne hodijo po opravkih na občino.