Primer okuženega zaposlenega tudi v celjskem zdravstvenem domu

Celje, 18. marca - V Zdravstvenem domu Celje so danes zabeležili prvi primer zdravstvenega delavca, ki se je okužil z novim koronavirusom. Kot so pojasnili za STA, so vse njegove sodelavce izolirali in jih bodo poslali na odvzem brisa. Prostore so razkužili in očistili, glede na rezultate testiranj pa bodo ukrepali dalje.