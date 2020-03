Zaradi epidemije sklepanje in obnova zavarovanj na daljavo

Ljubljana, 18. marca - Med ukrepi vlade za zajezitev koronavirusa sta tudi zaprtje poslovalnic zavarovalnic in začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov vozil. Iz Slovenskega zavarovalnega združenja so pojasnili, kako ti ukrepi vplivajo na zavarovalniške storitve. Med drugim je do preklica mogoče vse vrste zavarovanj sklepati in podaljševati samo na daljavo.