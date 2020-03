Zagorelo v industrijskem območju na Preradovičevi v Mariboru

Maribor, 18. marca - Mariborski poklicni gasilci so skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi iz Maribora, Studencev in Radvanja v torek popoldne pogasili požar, ki je izbruhnil na ostrešju okoli 300 kvadratnih metrov velikega industrijskega objekta na Preradovičevi ulici v Mariboru. Z uspešnim posredovanjem so stroji v hali ostali nepoškodovani.