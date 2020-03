Pri zunanjem delavcu zapora na Dobu potrdili okužbo s koronavirusom

Dob, 18. marca - Pri delavcu zunanjega podjetja, ki deluje na območju zapora Dob pri Mirni, je potrjena okužba s koronavirusom, so za STA potrdili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Kot so zagotovili, so že uvedli preventivne in zaščitne ukrepe za nekaj zaprtih oseb, ki so bile v stiku z njim. Nihče od zaprtih pa ne kaže znakov obolelosti.