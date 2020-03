Nekatere občine nad kršitelje prepovedi uporabe javnih igrišč tudi z globami

Nova Gorica/Tolmin/Novo mesto/Kranj/Izola, 18. marca - Sončni dnevi ob zaprtju vrtcev in šol kličejo po preživljanju časa na igriščih, a kot opozarjajo strokovnjaki, so plezala, tobogani in druga igrala površina za prenos novega koronavirusa. Njihovo uporabo zato odsvetujejo, zaradi občanov, ki priporočil ne upoštevajo, pa občine igrala in druge javne površine zapirajo. Ponekod bodo kršitelje oglobili.